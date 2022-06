FC Porto confirma valores da transferência de Fábio Vieira e os custos com intermediação

Depois de ter anunciado há dias um princípio de acordo, o FC Porto confirmou agora a venda de Fábio Vieira para o Arsenal pelos já públicos 35 milhões de euros, mais 5 M€ pendentes da concretização de objetivos. Num comunicado enviado à CMVM, a novidade passa pela divulgação do valor que a SAD portista terá com serviços de intermediação: 10% do valor da venda, ou seja, 3,5 M€.A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários e na sequência do comunicado feito no passado dia 17 de junho, vem informar o mercado que está confirmada a transferência, para o Arsenal FC, do jogador Fábio Vieira por 40M€ (quarenta milhões de euros), sendo que destes, 5M€ (cinco milhões de euros) estão dependentes da concretização de objetivos desportivos.Mais se informa que a FC Porto – Futebol, SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda, não havendo lugar a dedução de solidariedade.O Conselho de AdministraçãoPorto, 21 de junho de 2022