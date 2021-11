FC Porto continua a preparar deslocação aos Açores com três baixas

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luis Fernando Diaz Marulanda (@luisdiaz19_)

O FC Porto realizou esta sexta-feira o penúltimo treino de preparação para o regresso aos Açores, novamente para defrontar o Santa Clara, mas desta feita em jogo da Liga Bwin.Sérgio Conceição voltou a contar três baixas, as de Marcano e Uribe que fizeram tratamento às lesões que sofreram no dérbi com o Boavista, e a de Wendell, que se mantém em regime de treino condicionado.Em contrapartida, Luis Díaz, que foi ontem pai de uma menina, já voltou aos treinos de Olival, depois de ter falhado a sessão da véspera precisamente para viver os primeiros momentos da paternidade.Agora, o FC Porto volta a trabalhar na manhã deste sábado e, após a sessão, Sérgio Conceição faz o lançamento do jogo com o Santa Clara, em conferência de imprensa.