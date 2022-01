FC Porto continua a preparar duelo com o Estoril

O FC Porto continuou esta terça-feira a preparação para o duelo de sábado com o Estoril, partida da 17.ª jornada da Liga Bwin, agendada para as 18 horas.O jovem central João Marcelo continua a trabalhar com a equipa principal, dado as ausências de Pepe e Marcano - os dois defesas-centrais dos dragões realizaram tratamento e trabalho de ginásio.Manafá e João Mário são os outros dois jogadores que estão no boletim clínico, tendo realizado apenas tratamento na sessão desta terça-feira.Recorde-se que Zaidu (Nigéria) e Nanu (Guiné-Bissau) estão ao serviço das respetivas seleções e, por isso, ausentes dos trabalhos da equipa na preparação para o duelo com os estorilistas, que pretendem adiar o encontro com o FC Porto devido a um surto de Covid-19 no plantel estorilista.O FC Porto tem agendada, para esta quarta-feira, mais uma sessão de treinos, pelas 10:30, no Olival.