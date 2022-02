FC Porto continua a preparar receção à Lazio com um nome no boletim clínico

O FC Porto cumpriu, esta segunda-feira, mais um treino de preparação para o jogo de quinta-feira, no Estádio do Dragão, frente à Lazio, da 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.Manafá, em tratamento, será baixa nessa partida, tal como Marchesín e Wendell, sendo que estes dois vão cumprir castigo.Gonçalo Borges, avançado do FC Porto B, continua a trabalhar com a equipa principal.Os dragões voltam a treinar amanhã, novamente de manhã, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.