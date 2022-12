FC Porto continua a preparar receção ao Vizela com quatro baixas

O FC Porto realizou na manhã desta terça feira o antepenúltimo treino de preparação para o jogo de sexta-feira, no Dragão, frente ao Vizela, a contar para 3.ª e última jornada do Grupo A da Allianz Cup.Sérgio Conceição voltou a contar quatro baixas, as dos lesionados Meixedo, Pepe, Zaidu e Eustáquio, que estiveram aos cuidados do departamento médico do FC Porto, em tratamento.O guarda-redes Roko Runje voltou a ser o único jogador recrutado à equipa B. Agora, os dragões voltam ao Olival amanhã de manhã para novo ensaio.