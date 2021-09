FC Porto continua com dois nomes no boletim clínico

No penúltimo ensaio de preparação para o jogo com o Liverpool, realizado este domingo, Sérgio Conceição ainda não contou com Pepe. O defesa-central fez apenas tratamento ao edema muscular na perna esquerda que sofreu em Madrid, frente ao Atlético.





Marchesín, apesar de já trabalhar integrado, apresentou-se com algumas limitações, pelo que ainda deve ser baixa no duelo com o Liverpool. Quanto a Pepe, esse continua ao sprint para ser opção nessa partida da Champions, no Estádio do Dragão, onde o FC Porto estará privado de Mbemba, central que vai cumprir castigo.Os azuis e brancos voltam a treinar esta segunda-feira, às 10h30, no Olival. Mais tarde, em conferência de Imprensa, Sérgio Conceição e um jogador fazem o lançamento do duelo com o Liverpool.