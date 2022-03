FC Porto continua com um ausente na preparação do jogo de Paços de Ferreira

O plantel do FC Porto cumpriu hoje mais um treino de preparação para o jogo frente ao P. Ferreira, no Estádio Capital do Móvel, mantendo-se o cenário do dia anterior. Sérgio Conceição continua sem poder contar com Wilson Manafá, a recuperar da lesão no joelho direito. Gonçalo Borges, da equipa B, manteve-se a trabalhar com o plantel principal dos dragões.O treino de amanhã, às 10h30, no Olival, fecha a preparação para a deslocação a Paços de Ferreira, seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, às 12 horas.