FC Porto critica jornalista da Sport TV: da "vergonha" à "falta de inocência" da pergunta a Taremi

O FC Porto voltou este domingo a criticar o jornalista da Sport TV que questionou Taremi na flash interview após o jogo com o Estoril (1-1) , apontando a uma "pergunta ridícula" após um "encontro em que quase não houve tempo para se jogar"."A semana da equipa principal foi difícil e não terminou como se desejava: os campeões nacionais empataram ontem a uma bola no Estoril, em mais um encontro em que quase não houve tempo para se jogar. Nos escassos minutos em que a bola rolava, Taremi marcou de penálti, mas os ferros e o guarda-redes adversário travaram os golos que podiam ter valido os três pontos. Infelizmente, não sabemos o que Sérgio Conceição pensa sobre este jogo, uma vez que o treinador não compareceu na flash interview em protesto com uma pergunta ridícula colocada momentos antes a Taremi. Prolongando a campanha contra o avançado iraniano que tem sido promovida pela imprensa de Lisboa, o repórter da Sport TV questionou-o a despropósito sobre supostas simulações em jogos anteriores", pode ler-se no 'Dragões Diário' de hoje.E prosseguem: "O comentário feito a seguir - "Esta era a questão que se impunha" - confirma a falta de inocência de uma pergunta que não tinha nada a ver com o jogo de ontem e que, assumidamente, tinha como base o diz que disse sobre Taremi. Uma vergonha protagonizada por Tiago Peres Costa, que conseguiu a proeza de o conteúdo da questão ser ainda pior do que o inglês com que foi colocada".