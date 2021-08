FC Porto dá as boas-vindas a Tecatito Corona

Tecatito Corona já treina no Olival. O mexicano vai iniciar a 7.ª temporada no FC Porto e completou, esta quarta-feira, o grupo de trabalho para 2021/22. Foi o último a chegar porque esteve ao serviço do México, na Gold Cup.





Se deixar boas indicações até lá, Corona poderá ser utilizado no jogo com o Famalicão, no domingo, uma vez que já está inscrito na Liga e vai manter a camisola número 17.O FC Porto revelou há pouco as primeiras imagens do jogador num dos dois treinos desta quarta-feira. "Digam ao Mundo que ele está de volta a casa. Bem-vindo de volta, Tecatito Corona", escreveram os dragões nas redes sociais.