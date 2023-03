FC Porto dá nega ao Santos por Wendell

Nas últimas semanas abriu-se uma janela de oportunidade para Wendell regressar ao Brasil. O Santos manifestou interesse em contratar o lateral-esquerdo dos dragões, mas, segundo escreveu o portal 'UOL Esporte', não recebeu feedback positivo por parte do FC Porto, que não faz qualquer intenção de abrir mão do jogador nesta fase da temporada.

Wendell era a opção principal do emblema paulista para reforçar o lado esquerdo da defesa, sendo que agora o foco virou-se para Jamerson, que atua no Guarani.

A cumprir a segunda época no Dragão, o brasileiro, de 29 anos, continua sem se afirmar como indiscutível de azul e branco, ainda que esta época já some 32 jogos realizados. Um número inflacionado pela longa fase em que Zaidu esteve a contas com problemas físicos. Ultimamente, com os dois laterais disponíveis, o treinador portista tem dado primazia ao nigeriano.

Wendell chegou ao FC Porto no verão de 2021, proveniente do Bayer Leverkusen, e assinou contrato até junho de 2025. Antes do Santos, já tinha estado sob cobiça do Grémio, também aí sem sucesso, já que os dragões não pretendem ficar só com Zaidu para o flanco esquerdo.