FC Porto de volta ao trabalho com um nome no boletim clínico

O FC Porto voltou aos trabalhos no Olival na tarde desta segunda-feira, dando o pontapé de saída na preparação para a visita a Paços de Ferreira, agendada para o próximo sábado (20h30). Sérgio Conceição continua sem poder contar com o lesionado João Mário, que se limitou a realizar tratamento ao problema no joelho direito.Os dragões voltam a treinar na manhã desta terça-feira (11 horas), novamento no Centro de treinos do Olival.