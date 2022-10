FC Porto de volta aos treinos com um jogador entregue ao departamento médico

Algumas horas após a derrota no clássico com o Benfica, no Estádio do Dragão, o FC Porto voltou ao Olival na manhã desta segunda-feira, já de olhos postos no jogo da próxima quarta-feira, frente ao Club Brugge, em Bruges, na Bélgica, referente à 5.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.De acordo com o boletim clínico divulgado pelos dragões, Pepe é o único jogador entregue aos cuidados do departamento de saúde, em tratamento. Quer isto dizer que João Mário já se apresenta sem limitações, ele que, de qualquer forma, vai cumprir castigo na quarta-feira, por já ter visto três cartões amarelos na principal prova da UEFA.Os campeões nacionais voltam a treinar este domingo, numa sessão cujo pontapé de saída está marcado para as 10.30 horas, novamente no centro de treinos do Olival.