FC Porto de volta aos treinos sem casos clínicos a registar

Poucas horas após o triunfo (2-0) sobre o Bayer Leverkusen, o FC Porto regressou aos treinos no Olival, esta quarta-feira, iniciando a preparação do jogo com o Portimonense, marcado para sábado, no Algarve, a partir das 18 horas.De acordo com a informação prestada pelos dragões, o boletim clínico "não apresenta qualquer ocorrência", num sinal de que o problema físico que obrigou Wendell a pedir a substituição, frente aos alemães, está ultrapassado.De qualquer forma, a sessão foi de recuperação para os jogadores mais utilizados na véspera. Agora, tendo novamente em vista o duelo da 9.ª jornada da Liga Bwin, o FC Porto volta a treinar na tarde desta quinta-feira.