FC Porto declarou os 30 milhões de euros da venda de Pepe ao Real Madrid

O 'El Confidencial' revelou esta quarta-feira novos áudios de Florentino Pérez e, num deles, Pinto da Costa e Jorge Mendes foram visados pelo atual presidente do Real Madrid, a propósito da transferência de Pepe, do FC Porto para os merengues.





Florentino Pérez lançou suspeitas sobre o destino do pagamento, alegando que acabou numa conta na Suíça. No entanto, a transferência de Pepe, por 30 milhões de euros, foi declarada pelo FC Porto ao mercado e posteriormente publicada na CMVM, pelo que esteve sujeita a escrutínio bolsista e fiscal."As alienações no semestre findo em 31 de dezembro de 2007 geraram mais valias de 19.189.535 euros, das quais aproximadamente 19 milhões de euros respeitam à alienação dos direitos de inscrição desportiva do jogador Pepe ao Real Madrid pelo montante de 30 milhões de euros, ao qual se deduziu a percentagem de direitos económicos detidos pelo Maríritmo, os custos de serviços de intermediação prestados pela entidade Gestifute, o efeito da atualização financeira da conta a receber a médio e longo prazo, o montante afeto às responsabilidades com o mecanismo de solidariedade e o valor líquido contabilístico do passe à data da alienação", pode ler-se detalhadamente no relatório e contas da altura, emitido pela SAD azul e branca.Recorde-se que à altura dos acontecimentos o presidente do Real Madrid era Rámon Calderón e não Florentino Pérez.