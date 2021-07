FC Porto defronta Lyon no último teste da pré-temporada

"Já é conhecido o nome do convidado para mais um jogo de preparação do FC Porto 2021/22. Adversário portista na vitoriosa campanha na Liga dos Campeões, em 2004, o Lyon regressa ao Estádio do Dragão para participar no último compromisso da pré-época azul e branca. O embate, agendado para as 17h30 do próximo dia 31 de julho, um sábado, terá transmissão na FC Porto TV e no Porto Canal", informou o FC Porto, esta quarta-feira, no site oficial.





Recorde-se que no estágio do Algarve, que começa hoje e termina dentro de oito dias, o FC Porto vai defrontar os também franceses do Lille (25), além dos italianos da Roma (28).