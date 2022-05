FC Porto deixa indicações aos adeptos que vão ao Jamor apoiar a equipa

O FC Porto emitiu um comunicado, esta sexta-feira, com alguns conselhos para os seus adeptos que vão ao Estádio Nacional do Jamor apoiar a equipa no jogo com o Tondela, domingo, na final da Taça de Portugal.Eis as informações prestadas pelos azuis e brancos:"-A abertura de portas está marcada para as 14.45 horas e é importante entrar cedo, de modo a evitar constrangimentos de última hora e participar na coreografia preparada para o momento da entrada das equipas.-O Parque 1, no lado Sul, é o local onde os adeptos do FC Porto devem estacionar. Mais uma vez aconselha-se chegar ao Jamor o mais cedo possível.-Os adeptos do FC Porto ficarão na bancada Sul do Estádio. É nas imediações da entrada sul que se localiza, aliás, a Fan Zone preparada e que estará aberta desde as 10.30 horas. Haverá sinalética no local e, em caso de dúvida, consulte o mapa do estádio, no verso do bilhete, para identificar as portas de entrada.-Existirão zonas de restauração (zonas de parqueamento e topo das bancadas), WCs amovíveis (zonas de parqueamento e bancadas) e contentores para guarda de objetos, junto às entradas."Qualquer dúvida adicional, informa ainda o FC Porto, ela terá de ser colocada ao Oficial de Ligação aos Adeptos, Fernando Saul.