FC Porto deixa mensagem a Diogo Jota: «Que a chama do Dragão te acompanhe na recuperação»

Força, Diogo Que a chama do Dragão te acompanhe na recuperação #FCPorto pic.twitter.com/dxAxddm8rl — FC Porto (@FCPorto) October 18, 2022

O FC Porto deixou uma mensagem de força a Diogo Jota nas redes sociais, depois de o internacional português se ter lesionado no domingo, na vitória (1-0) do Liverpool sobre o Manchester City. A lesão, recorde-se, afasta o avançado, que passou pelos dragões em 2016/17, do Mundial'2022."Força, Diogo. Que a chama do Dragão te acompanhe na recuperação", pode ler-se na conta de Twitter dos azuis e brancos.