FC Porto deixa mensagem de força a Jorge Costa

O FC Porto deixou, esta segunda-feira, uma mensagem de força a Jorge Costa, antigo central dos dragões que este sábado foi internado na sequência de um problema cardíaco "Força, Jorge Costa!", escreveram os dragões, juntamente com a 'hashtag' "como nós, um de nós", numa publicação acompanhada por duas imagens do ex-jogador ao serviço do clube.Recorde-se que o antigo capitão dos azuis e brancos foi operado com sucesso, encontrando-se em recuperação e a ser observado no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.