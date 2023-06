FC Porto deixa nova bicada ao Benfica e fala em "delírios de gente desesperada": «Títulos oficiais não são oficiosos»

O 'Dragões Diário' desta quarta-feira volta à questão da equipa com "mais títulos oficiais". "Ninguém tem mais do que o FC Porto", pode ler-se na newsletter dos azuis e brancos que lançam igualmente farpas ao Benfica."Títulos oficiais não são oficiosos. E, em Portugal, ninguém tem mais títulos oficiais do que o FC Porto. O triunfo número 1.400 da era Jorge Nuno Pinto da Costa valeu a 19.ª Taça de Portugal do palmarés azul e branco, a 15.ª da conta pessoal do Presidente, a 68.ª conquista do dirigente mais vitorioso de sempre e a 84.ª da história portista".E prosseguem: "O Benfica ficou para trás. Vencedor de 83 títulos oficiais - de acordo com as contas da FPF e da FIFA -, o rival que será adversário no arranque de 2023/24 detém menos um troféu do que o clube mais titulado do país. O caneco a que Cândido de Oliveira dá nome não deixa margem para dúvidas: o primeiro emblema a conquistar oficialmente a Supertaça foi o FC Porto, em 1980/81. Tudo o resto são delírios de gente desesperada".