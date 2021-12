FC Porto deixa nove conselhos e esclarece dúvidas dos adeptos para o jogo com o Benfica

O FC Porto publicou esta quarta-feira um comunicado onde revela nove conselhos e obrigações em relação aos adeptos para o clássico com o Benfica que se disputará amanhã no Estádio do Dragão.Desde as questões relacionadas com a pandemia até às condições de sócio, os azuis e brancos esclareceram possíveis dúvidas para a admissão de entrada no recinto."- As portas abrem às 18h15. Venha cedo para não perder nada e evitar constrangimentos de última hora;- Em torno da Praça será estabelecido um perímetro, recomendando-se que os adeptos cheguem cedo ao Dragão para que o acesso seja efetuado de forma fluída, com máxima segurança e tranquilidade;- Os maiores de 12 anos têm de apresentar à entrada um teste Covid-19 negativo, que pode ser PCR (até 72h antes), Antigénio (até 48h antes) ou autoteste realizado e certificado no local. Em alternativa poderá ser apresentado certificado de recuperação. No Portal FC Porto foram respondidas as principais dúvidas em torno do acesso ao Estádio.- Os adeptos devem ter à mão no momento da entrada do Estádio o bilhete, teste negativo / certificado de recuperação e documento de identificação com fotografia, que confirme a validade do teste negativo / certificado de recuperação.- Existem 10 zonas de testagem em redor do Estádio do Dragão para quem necessitar de realizar testes à Covid-19 no dia do jogo. O resultado demora, sensivelmente, uma hora, pelo que é aconselhável realizar o teste o mais cedo possível.- O uso de máscara é obrigatório no interior do Estádio do Dragão.- A circulação de pessoas estará cortada entre as portas 19 e 20, pelo que os adeptos deverão ter esta situação prevista no acesso às respetivas portas. Estes constrangimentos estarão devidamente sinalizados nos pontos de acesso à Praça;- Os sócios devem ter concluído o processo de renumeração e regularizada a quota de outubro de 2021;- Os detentores de Bilhete de Época devem aceder ao Estádio do Dragão com o bilhete em papel ou bilhete em pdf ou com o Qr-Code no separador "acessos" na área pessoal da APP."