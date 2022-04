FC Porto denuncia "atitude provocadora" de Hugo Miguel no Sp. Braga-FC Porto

Pela voz do diretor de conteúdos multimédia, Diogo Faria, o FC Porto denunciou o que considera ter sido uma "atitude provocadora em relação a atletas e estrutura" dos portistas por parte do árbitro Hugo Miguel, no Sp. Braga-FC Porto (1-0), disputado ao fim da tarde de ontem."Fez um gesto para o Taremi como que a dizer que se atirou para a piscina. Está a assumir o papel de comentador e a juntar-se ao coro dos que acusam Taremi de se atirar para a piscina. Um gesto para toda a gente ver e uma ofensa ao jogador do FC Porto", afirmou Diogo Faria na noite desta terça-feira, no Porto Canal.E prosseguiu sobre a expulsão, após o apito final, do delegado ao jogo do FC Porto. "Luís Gonçalves foi expulso, mas não dizem que quando estava exaltado disse ao árbitro que tinham ficado seis penáltis por marcar. Referia-se ao jogo com o Sp. Braga e também ao jogo com o Moreirense, na época passada. A resposta do árbitro foi expulsar, dizendo 'agora meta uma providência cautelar'. A gozar com um administrador da SAD do FC Porto...", disse.Por fim, o diretor portista ainda expôs as palavras que Hugo Miguel dirigiu a Francisco Conceição quando o extremo o foi cumprimentar no final da partida. "Disse-lhe 'hoje não te atiraste para o chão', fazendo referência a um dos lances de há um ano, em Moreira de Cónegos. Ontem não foi ao chão porque não sofreu falta", concluiu Diogo Faria.