FC Porto denuncia: «Taremi foi vítima de pelo menos um despudorado ataque racista»

Sem se referir diretamente ao artigo de opinião de Tito Arantes Fontes no jornal 'Sporting', que tanta polémica tem causado e levou o líder do Grupo Stromp a explicar-se em declarações a, o FC Porto, através da newsletter 'Dragões Diário', saiu em defesa de Taremi, avançado que, segundo aquela publicação "foi o bombo da festa" durante os dias que se seguiram ao V. Guimarães-FC Porto, jogo no qual o iraniano ganhou dois penáltis."Colocado em causa enquanto homem e atleta - além de vítima de pelo menos um despudorado ataque racista - o iraniano reservou a resposta para o jogo de ontem com o Portimonense: marcou três golos na vitória por 7-0 e mandou calar os detratores. O FC Porto fechará esta jornada com pelo menos seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado", pode ler-se na newsletter portista, publicada este domingo e assinada pelo diretor de conteúdos multimédia dos dragões, Diogo Faria.Recorde-se que FC Porto e Sporting defrontam-se quinta-feira, em jogo da 2.ª mão das meias finais da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão, e os ânimos já estão bem quentes.A publicação do FC Porto, de resto, também lembra a nova presença do clube, consumada ontem, na fase de grupos da Liga dos Campeões: "Esta não é a única consequência da goleada. A 26.ª participação na Liga dos Campeões - número só ultrapassado por Barcelona e Real Madrid - já está garantida. Além disso, o 58.º jogo consecutivo sem perder para o campeonato permitiu igualar o recorde de invencibilidade nas seis principais ligas europeias, que estava na posse do AC Milan."