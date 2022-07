FC Porto derrota Vilafranquense no segundo jogo-treino do estágio no Algarve

O FC Porto realizou este domingo o segundo jogo-treino do estágio no Algarve e venceu o Vilafranquense, da 2.ª Liga, por 2-0. Os golos dos campeões nacionais, no 'The Campus', na Quinta do Lago, foram apontados por Toni Martínez e Mehdi Taremi.Recorde-se que, ainda no Olival, o campeão nacional venceu o FC Porto B por 3-0, resultado que repetiu ontem, já no Algarve, frente ao Bristol Rovers, do terceiro escalão do futebol português. A equipa de Sérgio Conceição continua, por isso, sem sofrer golos nos jogos da pré-época.Diogo Costa, Bruno Costa, João Marcelo, Fábio Cardoso, Zaidu, Eustaquio, Vasco Sousa, Otávio, Gonçalo Borges, Galeno e Toni Martínez formaram o onze escolhido por Sérgio Conceição.Mais tarde, também jogaram Marcano, Danny Loader, Francisco Meixedo, João Mário, Pepe, David Carmo, Mateus Uribe, Francisco Conceição, Pepê, Evanilson, Rodrigo Conceição, Mehdi Taremi e Fernando Andrade.Por fim, em trabalho específico ficaram Marchesín, Cláudio Ramos, Marko Grujic, Wendell e Bernardo Folha, enquanto Manafá, a recuperar de lesão, realizou tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado.