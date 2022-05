FC Porto desloca-se de avião para Lisboa

O FC Porto encerra a preparação para a final da Taça de Portugal esta manhã, ainda no centro de treinos do Olival. Depois, ao início da tarde, a comitiva viaja para sul de avião, sendo que o regresso à Invicta vai ser feito da mesma forma. Na chegada à capital, os eleitos por Sérgio Conceição, bem como a própria equipa técnica e restante staff portista, realizarão um passeio pelo Estádio Nacional do Jamor, a partir das 17h15. Um quarto de hora mais tarde, Sérgio Conceição e o capitão de equipa, Pepe, apresentam-se perante os jornalistas para fazerem a antevisão à partida frente ao Tondela. Depois, todos recolhem ao hotel onde o FC Porto fica instalado quando joga em Lisboa e por lá permanecerão até perto da hora do jogo no Jamor.