FC Porto destaca vitória e Taremi: «Voltou a mostrar que é muito maior do que todos os que o atacam juntos»

O FC Porto destaca este sábado, na newsletter Dragões Diário, o vitória por 4-1 frente ao Sp. Braga e deixa grands elogios a Mehdi Taremi."Pela segunda vez nesta temporada, o FC Porto foi muito superior a um rival na luta pelo título e venceu no Dragão por três golos de diferença. Depois do triunfo por 3-0 sobre o Sporting, desta vez a vítima foi o Braga, derrotado por 4-1 com golos de Evanilson, Eustaquio, Pepê e Galeno. Apesar de não ter marcado, Taremi foi uma das figuras do jogo e voltou a mostrar que é muito maior do que todos os que o atacam juntos", pode ler-se.No final do jogo com o Sp. Braga, Mehdi Taremi considerou que o FC Porto teve as "melhores ocasiões" e que por isso mereceu o triunfo."Foi um bom jogo. Tivemos as melhores ocasiões e realizámos um bom trabalho. Felizmente conseguimos a vitória. É sempre extraordinário jogar no Dragão. Os nossos adeptos são fantásticos. São a nossa motivação", disse ao Porto Canal.O internacional iraniano admitiu que viveu sentimos mistos: "Estou feliz pelo lado do FC Porto porque vencemos, mas pela situação que está a acontecer no Irão não podia festejar os golos da equipa. Não podia por respeito pelo nosso povo. Estou cá por causa deles também."