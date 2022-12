FC Porto revela lesão de Evanilson

O FC Porto atualizou esta quinta-feira a situação clínica de Evanilson, que foi foi ontem substituído, frente ao Gil Vicente, cerca de 10 minutos depois de ter entrado em campo.Segundo o boletim clínico, o avançado brasileiro sofreu "uma lesão do ligamento lateral interno do joelho direito e por isso fez tratamento". Ainda de acordo com a mesma nota, publicada a seguir ao treino desta manhã, "Zaidu evoluiu para treino condicionado e Pepe, Francisco Meixedo e Eustaquio mantiveram-se em tratamento às respetivas mazelas".De fora dos casos clínicos ficou Pepê, ele que sofreu uma contusão com ferida no nariz e, tal como Evanilson, teve de ser substituído pouco depois de ter sido chamado à ação.Os azuis e brancos, que voltaram a contar, em treino, com o guarda-redes da equipa B, Roko Runje, voltam a treinar amanhã de manhã a partir das 10.30 horas, no Olival.