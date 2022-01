FC Porto 'devolve' Sebastian Soto ao Norwich

O avançado Sebastian Soto foi devolvido aos ingleses do Norwich, depois de uma passagem pouco produtiva pela equipa B do FC Porto, onde só fez um golo e uma assistência em oito jogos.O norte-americano, de 21 anos, não chegou a aquecer o lugar no clube da Premier League, já que seguiu por empréstimo para a Escócia, onde vai fazer a segunda parte da época no Livingston.