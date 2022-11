FC Porto distingue sócios com 25 anos de ligação ao clube a partir de 5 e 6 de dezembro

O FC Porto vai distinguir sócios com 25 anos de ligação ao clube a partir de 5 e 6 de dezembro, na Tribuna VIP do Estádio do Dragão. O anúncio foi feito a partir do site oficial dos dragões."Estas são as primeiras de quatro datas para realizar a entrega das Rosetas, sendo que as datas posteriores serão comunicadas aos respetivos sócios dentro em breve. Os sócios que irão receber a Roseta de Prata nas datas indicadas já foram informados, para que possam ser devidamente homenageados. A divisão em quatro datas acontece devido ao elevado número de Rosetas de Prata para entregar, em virtude do interregno forçado pelas condicionantes que afetaram o dia a dia de todos nos últimos anos. Reunidas as condições de segurança necessárias, chegou a hora de distinguir aqueles que, ao longo de 25 anos, nunca deixaram quebrar o vínculo que os liga ao FC Porto. Porque em 25 anos muita coisa muda, mas o amor ao FC Porto permanece", pode ler-se na nota.