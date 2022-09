FC Porto distingue sócios com 50 anos de ligação ao clube a 6 de outubro

O FC Porto vai distinguir os sócios com 50 anos de ligação ao clube a 6 de outubro, na Tribuna VIP do Estádio Dragão, sendo que já todos os associados foram avisados por carta do sucedido. O galardão Roseta de Ouro irá ser entregue depois de um interregno de três anos, face à pandemia da Covid-19."Porque a história do FC Porto foi escrita a letras douradas, é imperativo homenagear pessoas que valem ouro, pela dedicação e compromisso aos valores do clube ao longo de, pelo menos, cinco décadas. Esta entrega está de regresso depois de um interregno forçado pelas condicionantes que afetaram o dia a dia de todos nos últimos anos. Nesta altura, estão reunidas as condições para que se possa voltar a entregar as Rosetas de Ouro e serão, assim, agraciados todos os associados que, neste período, atingiram a marca dos 50 anos de ligação", pode ler-se na nota publicada no site dos azuis e brancos.