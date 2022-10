FC Porto divulga imagens da alegada falta de Bah e volta a reclamar expulsão do jogador do Benfica

Neste lance, João Pinheiro assinalou falta de Galeno sobre Bah. Ampliando a imagem percebe-se que é Bah que impede a progressão de Galeno e analisando as imagens de uma câmara do FC Porto fica claro que foi Bah quem impediu a concretização de uma jogada de perigo. pic.twitter.com/EULSc0Ieuq — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) October 24, 2022

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, divulgou imagens exclusivas de uma alegada falta de Bah sobre Galeno no clássico da última sexta-feira, que, segundo entendem os dragões, deveria ter dado o segundo amarelo ao lateral das águias."Neste lance, João Pinheiro assinalou falta de Galeno sobre Bah. Ampliando a imagem percebe-se que é Bah que impede a progressão de Galeno e analisando as imagens de uma câmara do FC Porto fica claro que foi Bah quem impediu a concretização de uma jogada de perigo", começou por escrever Francisco J. Marques na sua conta de Twitter, prosseguindo: "O erro grave e com reflexo no desenrolar do jogo aconteceu neste lance, aos 17 minutos, quando Bah deveria ter visto segundo amarelo. Estranhamente, o lance não foi analisado pelos comentadores de arbitragem e a transmissão da Sport TV, durante e depois do jogo, não esclareceu."