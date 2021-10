FC Porto divulga valor pago pelos jogadores comprados ao V. Guimarães

O FC Porto pagou pouco mais de 15 milhões pela aquisição de Romain Correia e João Mendes, jogadores que chegaram ao Dragão provenientes do V. Guimarães num negócio que levou Francisco Ribeiro e Rafa Pereira a fazerem o caminho inverso.





Ora, no Relatório e Contas Consolidado, divulgado esta quarta-feira, a SAD portista revela quanto pagou ao certo por cada um. Romain Correia custou 12.012.822 euros, sendo que a este montante foram reduzidos 696.816 de encargos adicionais. Assim sendo, o valor final da aquisição do central foi de 11.316.006 euros.Já os 100% do passe de João Mendes foram adquiridos por 3.034.582 euros, valor ao qual devem ser retirados 176.024 euros referentes a encargos adicionais, que terão sido assegurados pelo Vitória. No final, o lateral custou 2.858.558 euros aos cofres portistas.Em contrapartida, as saídas de Francisco Ribeiro e Rafa Pereira valeram 11 milhões e quatro milhões, respetivamente. A mais-valia, no primeiro caso, foi de 10.334.300 euros, e, no segundo, foi de 3.756.375 euros.