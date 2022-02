FC Porto diz que Varandas estava 'inebriado pelo ponto conquistado' e atira: «Caiu no ridículo»

O FC Porto considera que Frederico Varandas "caiu no ridículo" ao "tentar disparar contra o dirigente desportivo mais titulado da história". Na newsletter 'Dragões Diário', o clube sai em defesa de Pinto da Costa e deixa duras críticas ao presidente do "Sporting de Lisboa"."Aparentemente inebriado de euforia pelo ponto conquistado, o presidente do Sporting de Lisboa não se lembrou do resultado habitual de quando exibe em público os problemas de expressão, organização do discurso e desenvoltura de raciocínio de que notavelmente padece e deslocou-se à sala de imprensa para tentar disparar contra o dirigente desportivo mais titulado da história", explicam os dragões."Como comentou Sérgio Conceição, tratou-se de uma cena 'lamentável', de alguém incapaz de respeitar o 'melhor dirigente do mundo', a quem internacionalmente é atribuído 'o valor merecido'. Caindo no ridículo de procurar beliscar um currículo colossal, o médico que em plena pandemia gosta de surgir entre as multidões sem máscara tentou associar quatro décadas de Pinto da Costa como Presidente a um tempo negro", acrescenta a newsletterDepois, o FC Porto enumera os títulos conquistados pelos dois clubes: "Tendo em conta que durante esse período o FC Porto venceu sete troféus internacionais e 22 campeonatos – enquanto o Sporting de Lisboa ficou com quatro ligas –, o tiro saiu manifestamente ao lado. O habitual, de resto, quando quem dispara é este político que andou anos a beneficiar do estatuto de autarca – sem qualquer trabalho conhecido ao serviço das populações – para não ter de regressar ao ativo enquanto militar."A arbitragem também não escapou à mira dos dragões: "Justificam-se duas notas finais sobre a arbitragem e as cenas tristes a que se assistiu no fim do encontro: de acordo com os especialistas na matéria, na primeira parte ficou por assinalar um penálti sobre Evanilson; além de gestos infelizes com os dedos, ontem os jogadores do Sporting de Lisboa foram protagonistas de socos, cuspidelas e outros tipos de agressões – tudo é fácil de comprovar, nada pode passar impune."