FC Porto diz ter mais um título oficial do que o Benfica: «Quem mais?»

Depois das conquistas do Campeonato, da Taça de Portugal e da Supertaça, o FC Porto alcançou agora com a Allianz Cup o quarto título consecutivo a nível nacional e é detentor de todos os troféus internos. No panorama global, os dragões chegaram aos 83 títulos, um feito que permite igualar o eterno rival Benfica. Mas os azuis e brancos sublinham agora ser "o clube em Portugal com mais títulos oficiais".





Se no Twitter, os dragões já ontem davam conta do seu palmarés, este domingo no 'Dragões Diário' reforçam a sua contagem. "O FC Porto já tinha a Liga dos Campeões, a Taça Intercontinental, a Liga Europa, a Supertaça Europeia, a Liga portuguesa, o Campeonato de Portugal, a Taça de Portugal e a Supertaça de Portugal. Desde ontem, tem também a Taça da Liga. Quem mais? O FC Porto já era o clube português com mais troféus oficiais, empatado com o Benfica. Desde ontem, lidera essa contagem isolado, com 83 títulos. Quem mais? O FC Porto já era o campeão em título da Liga portuguesa, da Taça de Portugal e da Supertaça. Desde ontem, é o campeão em título das quatro competições nacionais portuguesas. Quem mais? Jorge Nuno Pinto da Costa já era o presidente com mais troféus na história do futebol. Desde ontem, tem 67 e a vantagem sobre o mais direto perseguidor – Florentino Pérez – passou para 37. Quem mais? Sérgio Conceição já era o treinador com mais títulos na história do FC Porto, a par de Artur Jorge. Desde ontem, lidera esse ranking destacado, com nove conquistas. Quem mais?", pode ler-se.





A contabilidade dos títulos de FC Porto e Benfica tem sido tema entre dragões e águias e, em agosto último, Francisco J. Marques aludia ao assunto, sublinhando que os encarnados somavam 82 títulos, questionando a inclusão da Supertaça de 1980 no palmarés do Benfica - além da de 1979 que foi ganha pelo Boavista -, tendo em conta que as duas edições são descritas pela Federação Portuguesa de Futebol no seu próprio site oficial como "provas oficiosas". "Tantas vezes se disse com naturalidade que se tratava de competição oficial que isso nunca foi discutido. Não pode ser contabilizada [a Supertaça de 1980]. Toda a Imprensa, acho que não é por má fé, utiliza essa contagem e acha que o Benfica tem 83 títulos porque atribuiu uma oitava Supertaça e são sete. Há uns anos houve situação parecida com a Taça Latina, que diziam ser uma competição oficial. E ai de alguém que dissesse o contrário. Isso durou até que a própria FIFA e UEFA esclareceram que não tinha nada de oficial. Era particular. Portanto, o FC Porto e o Benfica têm 82 títulos", concluiu o diretor de comunicação do FC Porto.