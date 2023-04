FC Porto é a 4.ª equipa do mundo com mais penáltis desde 2020

Most penalties obtained since January 2?0?2?0? by clubs in 7?5? leagues @CS_Herediano ahead of @hajduk & @ZSCOfficial More exclusive ?? stats on the @CIES_Football website https://t.co/P0Ohpx4Mt7 pic.twitter.com/JRQYST5B9Z — CIES Football Obs (@CIES_Football) April 20, 2023

Depois de ter apresentado um relatório no qual apontou a Liga Bwin como a segunda da Europa com menor taxa de conversão de penáltis nos últimos três anos, o Observatório do Futebol mostrou novos dados, agora para destacar os dez clubes que mais castigos máximos tiveram desde janeiro de 2020 numa análise às 75 principais Ligas mundiais. Um top-10 no qual entra, na 4.ª posição, o FC Porto, com um total de 41 penáltis desde o início de 2020.Os dragões surgem igualados com o Fenerbahçe nesta 4.ª posição, ficando apenas atrás dos costa-riquenhos do Herediano (44), dos croatas do Hajduk Split (43) e dos egípcios do Zamalek (43). Neste top-10, refira-se, entram mais duas equipas europeias: o Galatasaray e o PAOK, ambos com 38 penáltis a favor, em 8.º.