FC Porto e a derrota com o Benfica: «Beneficiaram de uma vantagem numérica que só deveria ter existido em breves minutos»

O FC Porto considera que a arbitragem teve influência na derrota frente ao Benfica por 1-0 , resultado que reforçou a liderança das águias na Liga Bwin."O resultado foi influenciado por erros do árbitro. Se nada há a apontar à expulsão de Eustaquio por acumulação de amarelos, a verdade é que o critério não se manteve quando estiveram em causa faltas de jogadores do Benfica que já estavam amarelados. Foi evidente, por exemplo, o caso de Bah, que deveria ter sido expulso pouco depois do médio canadiano, com o jogo empatado. Durante quase três quartos do encontro, os lisboetas beneficiaram de uma vantagem numérica que só deveria ter existido em breves minutos", considerou o FC Porto já este sábado na newsletter diária.