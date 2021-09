FC Porto e a ida de Diogo Costa à Seleção: «Sujeito a viagens desgastantes e não jogou um único minuto»

O FC Porto voltou a criticar esta quarta-feira o calendário apertado das seleções nacionais. Na newsletter "Dragões Diário", os azuis e brancos apontam a "coisas incompreensíveis", sublinhando o facto de Fernando Santos ter chamado Diogo Costa pela primeira vez, não tendo somado qualquer minuto.





"Infelizmente, ao contrário do que acontece noutros países, como é o caso da vizinha Espanha, não há em Portugal qualquer salvaguarda aos clubes que têm vários atletas ao serviço das seleções. A densidade competitiva destas datas internacionais é absurda, com os jogadores a cumprirem 270 minutos no espaço de uma semana e, mais incompreensível ainda, a regressarem aos clubes a menos de 48 horas de terem compromissos importantes pelos mesmos. Esta gestão do calendário desportivo é de uma falta de noção gritante de quem gere o futebol e de uma falta de respeito imensa para quem paga o salário mensalmente aos atletas", pode ler-se na newsletter diária dos azuis e brancos.E prosseguem: "Mas há mais coisas incompreensíveis a propósito das seleções. Que sentido faz que um jogador de 21 anos seja convocado para a seleção nacional pela primeira vez, sujeito a viagens longas e desgastantes e não seja utilizado um único minuto em três jogos, um deles particular e o outro mais do que resolvido a meio da segunda parte? O azar dele terá sido o colega da mesma posição não ter visto um amarelo para ser substituído?".