FC Porto e a "semana por que todos" ansiavam: «A espera está prestes a terminar»

O FC Porto voltou esta segunda-feira a aplaudir o regresso do público às bancadas."'Se separados já somos fortes, juntos somos imortais'. Chegou, finalmente, a semana por que todos ansiávamos. A semana em que os melhores adeptos do mundo regressam a casa para apoiar, sofrer e festejar de perto com toda a Nação Porto. Durante 17 longos meses fomos forçados a manter as bancadas vazias. Mas a espera está prestes a terminar e já só pensamos em voltar a enchê-las. Num momento desta importância o FC Porto precisa de si. O Estádio do Dragão não é o mesmo sem público. Seja bem-vindo de volta a casa", pode ler-se na newsletter do clube, 'Dragões Diário'.





E esclarecem quanto aos ingresso: "A venda de bilhetes para o FC Porto-Belenenses SAD abre, dentro de momentos, aos sócios detentores de Lugar Anual de forma ininterrupta entre as épocas 2015/16 e 2019/20. Se teve lugar cativo nas últimas cinco temporadas em que ele esteve disponível poderá adquirir ingressos para a jornada inaugural do campeonato. Caso a lotação de 33% não esgote até lá, amanhã a venda será alargada aos associados com Lugar Anual em 2019/20".