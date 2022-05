FC Porto é campeão nacional: siga a festa e todas as reações ao minuto

há 34 s 20:20

Nélson Veríssimo: «Não era o resultado que queríamos...»

As declarações de Nélson Veríssimo após a derrota (0-1) na Luz, na receção ao FC Porto.

"Acho que o jogo fica marcado pelo resultado. Não conseguimos ganhar que era o nosso objetivo, mas a equipa fez um bom jogo e há que reconhecer isso. A equipa chegou com critério ao último terço. Tenho ideia que criámos oportunidades de golo e uma delas acaba por ser anulada pelo VAR por dois centímetros. Fica o resultado num jogo que sabíamos que seria difícil para nós. Não era o resultado que queríamos, mas a equipa deu uma boa resposta naquilo que foi o jogo jogado"

Golo do FC Porto

"À medida que o jogo foi correndo para o final, a equipa foi perdendo algum descernimento. Na parte final jogámos mais com o coração do que com a razão e num momento de transição, depois de um canto em que podíamos criar perigo na baliza do adversário, acabamos por sofrer o golo. Foi pena em função do jogo que fizemos, terminar com este resultado"