FC Porto e Fenerbahçe negoceiam Zaidu e turcos dizem que transferência está para breve

FC Porto e Fenerbahçe estão a negociar Zaidu Sanusi e o acordo está mesmo iminente, de acordo com o 'Takvim'. Segundo o jornal turco, está em cima da mesa um empréstimo com opção de compra no final da temporada. O clube orientado por Vítor Pereira já terá concordado em pagar o salário do lateral-esquerdo mas existem ainda arestas a limar para que a transferência seja concluída.





A mesma fonte refere que o FC Porto pretende receber uma taxa de empréstimo e que os dois clubes ainda não se entenderam no que toca ao valor a inscrever na cláusula de opção de compra. É, por isso, esperado que ambos continuem as conversações ao longo deste domingo.Recorde-se que o mercado na Turquia só fecha na quarta-feira, enquanto que em Portugal o mesmo encerrou na passada terça-feira - isto no que toca a contratações, pois as saídas são sempre possíveis.