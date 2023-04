FC Porto e Greenvolt criam "duas comunidades de energia"

O FC Porto assinou esta quarta-feira uma parceria com a Greenvolt, empresa de energias renováveis, que visa a elaboração de um projeto para a criação de duas 'Comunidades de Energia Renovável', no Estádio do Dragão e no centro de treinos do Olival, assim como a disponibilização de uma solução de carregamento de veículos elétricos.No Porto, os produtores iniciais serão o Dragão Arena e a Piscina de Campanhã, que irão consumir a produção gerada pelos 1.043 painéis solares fotovoltaicos e partilhá-la com o Estádio do Dragão, a Casa do Dragão e o Vitalis Park. Esta unidade terá uma capacidade de 568 kWh que permitirá gerar 778 MWh anualmente. Em Gaia, no Olival, está planeado o consumo dos 800 MWh gerados anualmente pelos 1.101 painéis, sendo que o excedente será partilhado com mais de 500 famílias e também empresas das redondezas.No global das duas comunidades serão aplicados mais de 2.000 painéis solares com uma capacidade combinada de cerca de 1.170 kWh, que permitirá a geração de mais de 1.500 MWh ao ano. O recurso a esta energia limpa permitirá ao FC Porto reduzir as emissões de CO2 em 420 toneladas por ano, o equivalente à plantação de quase 20.000 árvores.Pinto da Costa mostrou-se feliz pelo acordo, que será "muito proveitoso para as duas partes". "Ficamos muito felizes por constatarmos o interesse que tiveram em visitar as nossas instalações e sejam bem-vindos, é um prazer para nós. Desde fevereiro que temos um acordo assinado com a Câmara a favor do clima e este acordo que hoje fazemos, para o Olival e para o Dragão Arena, vai ser muito proveitoso para as duas partes. Tenho a certeza de que a população vai beneficiar com isto e é um grande prazer ter-vos aqui a visitar o FC Porto", disse.Também João Manso Neto, CEO da Greenvolt, deu conta da satisfação da empresa pelo acordo alcançado. "É uma honra celebrar este acordo com o FC Porto. São duas empresas de setores completamente diferentes com algo em comum, porque souberam inovar ao longo dos anos. O FC Porto alterou por completo a maneira como se geria o desporto e nós entendemos que o mundo da energia estava a mudar e que não bastava dizer 'renováveis', era preciso ir mais longe. Um dos projetos permite otimizar o consumo dentro da zona do estádio e pavilhão, no Olival permite alimentar famílias, mas o objetivo é utilizar o potencial aqui à volta e trazer mais produtores para a comunidade", afirmou.