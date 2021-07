FC Porto e Liverpool desencontrados no anúncio da transferência de Grujic

Depois do Liverpool, foi o FC Porto quem confirmou a transferência de Grujic para o Dragão na manhã desta terça-feira. O curioso é que os dois clubes anunciaram o negócio... em moldes diferentes.





Enquanto os ingleses noticiaram uma mudança a título definitivo, os azuis e brancos deram conta de um empréstimo com opção de compra. Efetivamente Grujic é um projeto de longo prazo para o FC Porto, com um acordo até 2026, pelo que, finda a atual temporada de cedência e ao abrigo da opção de compra obrigatória, o médio vincular-se-á definitivamente ao clube português.Na prática, os moldes do negócio vão de encontro ao anúncio inglês de que a saída de Grujic dos redes será efetivamente... definitiva.