Depois de ter afastado o Benfica da Taça de Portugal (3-0), o FC Porto volta a receber o Benfica esta noite (21 horas) e a mensagem é clara como Record já adiantou. Sérgio Conceição deixa a euforia dos adeptos à porta do Olival e prepara o clássico na perspetiva de ser o jogo mais difícil do ano O compromisso no foco está aliás bem claro no Dragões Diário de hoje. "Chegou o tão aguardado 30 de dezembro. O dia em que uma Nação se une – ainda mais - em torno de um clube. Mais logo, quando soarem as nove badaladas, FC Porto e Benfica voltam a medir forças em novo clássico no Estádio do Dragão, o segundo no espaço de oito dias. Desenganem-se aqueles que pensam que a euforia do 3-0 para a Taça ainda paira no ar: esta é uma nova batalha que todos têm de abordar com a mentalidade certa", pode ler-se.