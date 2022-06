FC Porto é o primeiro clube europeu a entrar no Metaverse via Upland

O FC Porto anunciou na tarde desta quarta-feira ter acordado uma parceria com a Upland, uma plataforma que, em formato de jogo, permite negociar no Metaverse endereços espelhados do mundo real."De uma forma muito simples, a Upland é semelhante ao famoso jogo de tabuleiro Monopólio, mas no Metaverse, um conceito de universo online 3D que combina diversos ambientes virtuais e que permite que os usuários trabalhem, se encontrem, joguem e socializem nesses ambientes. O Metaverse permite uma espécie de segunda vida online, mas mapeada do mundo real, ou seja, uma versão virtual 3D do mundo onde todos vivemos", explicou o FC Porto, numa nota publicada no seu site oficial."Estamos muito entusiasmados por acolher o FC Porto, a primeira equipa de futebol europeia a entrar no Metaverse da Upland". Foi dessa forma que Dirk Lueth, cofundador e CEO da Upland, deu as boas-vindas ao FC Porto ao universo Metaverse. "Para o estabelecimento do FC Porto será criada a cidade do Porto no Metaverse, bem como o Estádio do Dragão ou o aeroporto. Os utilizadores poderão adquirir propriedades no jogo que existem efetivamente no mundo real, utilizando para isso a tecnologia Blockchain, para garantir fiabilidade e transparência. Um sistema já bem conhecido por quem está por dentro do universo das criptomoedas", prosseguiram os dragões na mesma nota.A primeira fase da implementação do FC Porto na Upland vai decorrer já esta época. "O futebol é uma forma de vida. As pessoas comem, dormem e respiram a pensar em futebol. Para os portistas, levar essa paixão para o Metaverse é uma oportunidade sem paralelo de aprofundar a ligação ao clube", afirmou ainda Dirk Lueth.Do lado do FC Porto, o diretor de Marketing, Tiago Gouveia, manifestou a sua satisfação por mais este passo na afirmação do clube em termos internacionais. "Este não é um passo qualquer. Sermos o primeiro clube de futebol europeu a estabelecer-se no Metaverse, através da Upland, com a nossa cidade, estádio, jogadores e adeptos, catapulta a nossa marca para um nível altíssimo nesse âmbito. Estamos sempre atentos a novas oportunidades e o Metaverse não nos pode passar ao lado. A prova de que não passa é esta aposta que fazemos", reforçou.Uma ideia partilhada por Pedro Albuquerque, Head of International do FC Porto: "O crescimento internacional do FC Porto faz-se a vários níveis. Pensar no Metaverse como o futuro começa a ser um erro. É o presente. Está aqui a bater-nos à porta e queremos estar do lado certo, como sempre. Esta aposta, até por sermos os primeiros, é entusiasmante e vai trazer aos nossos adeptos oportunidades únicas de interação, criando um novo mundo recheado de portismo."Refira-se que a Upland está disponível para download gratuito no iOS, Android e web e pode ser jogado em todo o Mundo.