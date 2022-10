FC Porto elogia o projeto-lei para alteração do regime de seguros de acidentes de trabalho

É com bons olhos que o FC Porto vê a proposta do Partido Socialista para a alteração do regime de acidentes de trabalho no desporto . Numa nota publicada no site oficial, os dragões destacaram a poupança que o novo projeto-lei irá permitir aos clubes, antevendo que este será um passo determinante para reduzir as diferenças para os demais campeonatos."O FC Porto considera muito positivo o novo projeto-lei de alteração dos seguros de trabalho submetido esta terça-feira na Assembleia da República. A iniciativa, que vai ao encontro das pretensões das sociedades desportivas, permitirá poupanças de 40 por cento no valor pago pelos clubes em cada temporada ao mesmo tempo que assegura a manutenção das coberturas justas e adequadas aos profissionais do desporto. Com vista à alteração do regime específico de reparação de danos dos acidentes de trabalho nos praticantes das mais diversas modalidades, o documento pretende alterar o regime em vigor desde 2011 e garantir um quadro de proteção justo para os atletas. A promulgação do projeto-lei reduz a desvantagem competitiva dos emblemas portugueses face a outros campeonatos e conjuntos europeus", escreveu o FC Porto.