FC Porto em defesa de Sérgio Conceição: «É e será para sempre um de nós»

Depois de quarta-feira ter emitido um comunicado a repudiar o ataque à família de Sérgio Conceição , o FC Porto volta esta quinta-feira a condenar o sucedido na newsletter Dragões Diário."A pior palavra que lhe ocorrer não chega para caracterizar o que aconteceu nas imediações do Estádio do Dragão após o jogo com o Club Brugge. Lamentando-se a falta de proteção por parte das autoridades, o que importa sublinhar é que o autor ou os autores do ataque ao carro da família de Sérgio Conceição, a serem portistas, não são apenas criminosos, são ingratos e têm memória curta. Nada justifica um ato como este, nem uma derrota incomum e impensável. A Sérgio Conceição e à sua família, expressamos toda a nossa solidariedade", pode ler-se.O FC Porto expressa o total apoio a Sérgio Conceição. "A serem portistas, porque temos de o repetir, estes criminosos não só perderam por completo a noção da realidade e do mundo em que vivemos, como também revelaram uma ingratidão grotesca para com alguém que nos encheu de alegrias nos últimos cinco anos: três títulos de Campeão Nacional, duas Taças de Portugal e três Supertaças, e tudo isto só como treinador do FC Porto, porque se lhe juntarmos o percurso como jogador, o palmarés é ainda mais rico. É por isto e muito mais que Sérgio Conceição é e será para sempre um de nós", frisa.