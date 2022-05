FC Porto em defesa de Taremi: «Digam o que disserem...»

O FC Porto aplaudiu na sua newsletter desta quarta-feira o trabalho de Mehdi Taremi, apontando o dedo a quem "branqueia a qualidade superlativa" do avançado iraniano."Com o bis que assinou no mais recente triunfo frente ao Vizela, Mehdi Taremi chegou aos 20 golos na Liga Portugal Bwin, aos quais junta ainda 13 assistências, e já superou os números registados na primeira época de Dragão ao peito em termos globais. Enganadores são aqueles que insistem em destratar um dos melhores jogadores do campeonato e que branqueiam a qualidade superlativa que Mehdi Taremi acrescenta à nossa equipa e ao futebol português. Digam o que disserem, é um craque!", pode ler-se no 'Dragões Diário'.