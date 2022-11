Plantel e equipa técnica do FC Porto em silêncio após expulsão de Sérgio Conceição em Mafra

Sérgio Conceição foi expulso e assistiu ao resto do Mafra-FC Porto nesta zona do estádio



Nenhum elemento do FC Porto, entre jogadores e treinadores, irá comentar as incidências do Mafra-FC Porto (0-3), da Taça de Portugal. Na flash interview, nem jogador nem Vítor Bruno marcaram presença, assim como Sérgio Conceição, que foi expulso na segunda parte e optou também por não ir à conferência de imprensa.Uma decisão ligada ao vermelho direto mostrado ao treinador principal portista, que o deixou indignado com o árbitro Hélder Malheiro.