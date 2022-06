FC Porto em silêncio sobre AG da FPF

Assim que terminou a Assembleia Geral, o Benfica, que esteve representado por Fernando Seara, reagiu à decisão. "O Benfica congratula-se com o respeito expresso hoje em AG da FPF pelo historial de títulos do futebol português", pode ler-se no comunicado dos encarnados. Por sua vez, contactado por, o FC Porto, que se fez representar pelo advogado Hugo Silva e pelo assessor da SAD Ricardo Martins, não se manifestou.Incrédulo com a decisão, o presidente do Marítimo Rui Fontes não compreende o parecer de última hora."Isto reflete o país que temos. Foram apresentadas três propostas, depois aparece uma quarta proposta e mantém-se tudo na mesma. Perdeu-se tempo e dinheiro", atirou o líder maritimista à RTP Madeira.