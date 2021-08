Notícia Record: FC Porto empresta Diogo Leite ao Sp. Braga

Diogo Leite está de saída do FC Porto e a caminho do Sp. Braga a título de empréstimo, sabe Record. O acordo entre clubes está acertado, pelo que o futuro do defesa-central vai passar pelo Minho.





Com espaço reduzido entre as opções para o eixo da defesa, sector que conta com Pepe, Mbemba, Marcano e Fábio Cardoso, o internacional sub-21 por Portugal muda à procura de somar mais minutos com maior regularidade.Vencedor da Youth League pelos dragões, Diogo Leite subiu em definitivo à equipa principal portista em 2019/20, mas nunca conseguiu ser opção de forma continuada.A chegada de Diogo Leite poderá implicar a saída de Raul Silva, defesa-central que está no mercado e que tem a Turquia como destino mais provável.