FC Porto empresta Diogo Leite ao Union Berlin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

??Exclusivo. Diogo Leite vai ser emprestado ao @fcunion . Empréstimo com opção de compra de 7,5 milhões de euros. @FCPorto recebe 500 mil euros por aceitar ceder o defesa central.



?? Diogo Leite viaja amanhã para a Alemanha. pic.twitter.com/6t9JeU3Wgf — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) July 14, 2022

O FC Porto vai emprestar Diogo Leite ao Union Berlin, adiantou a SIC Notícias, numa informação confirmada por. Os dragões vão embolsar 500 mil euros pela cedência à equipa alemã, que ficará com opção de compra no valor de 7,5 milhões de euros.O defesa, de 23 anos, esteve emprestado ao Sp. Braga na época passada e não entra nas opções de Sérgio Conceição. Diogo Leite tem contrato com os portistas até junho de 2024.